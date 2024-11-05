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Роберт Шварцман станет гонщиком серии IndyCar

Сегодня стало известно, что в 2025 году гонщик Роберт Шварцман присоединится к команде Prema в чемпионате IndyCar. 25-летний пилот подпишет контракт и станет напарником еще одного гонщика - Каллума Айлотта.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.11.2024, 17:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодня стало известно, что в 2025 году гонщик Роберт Шварцман присоединится к команде Prema в чемпионате IndyCar. 25-летний пилот подпишет контракт и станет напарником еще одного гонщика - Каллума Айлотта.

Владелец команды Prema Racing, Рене Росин, выразил радость по поводу возвращения Роберта в команду. Он отметил, что совместная работа в прошлом была успешной, и с нетерпением ждет нового сезона в IndyCar. Росин уверен, что совместными усилиями команда сможет быстро адаптироваться к новым вызовам.

Сам Роберт Шварцман поделился эмоциями от предстоящего дебютного сезона в IndyCar. Гонщик отметил, что, хотя перед ним и его командой стоит много работы, он уверен в успешном будущем. Шварцман подчеркнул, что высокий уровень конкуренции в серии позволит им стать еще сильнее.

Гонщик также отметил, что ему предстоит новое испытание - гонки на овальных трассах, которые будут для него абсолютно новым опытом. Однако опыт Роберта в Формуле 1 и гонках на выносливость, безусловно, поможет команде быстрее прогрессировать и достигать новых высот в чемпионате.

Источник

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