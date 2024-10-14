Рост покупательского экстремизма – один из ключевых трендов на рынке авторынка

В последнее время количество рекламаций к продавцам автомобилей стремительно увеличивается. Об этом сообщил Антон Киселев на форуме автобизнеса «CarX – 2024». Представитель компании «К.Л. Лигал Солюшнз» отметил, что потребители стали более активными, а в некоторых регионах даже появился потребительский экстремизм.

Для борьбы с этой проблемой компания открыла офисы в Самарской и Саратовской областях, а также в Краснодаре. В этих регионах активность покупателей настолько высока, что даже называют их особо коварными. Особое внимание специалисты обращают на Закон о защите прав потребителей, который зачастую применяется к автомобильным спорам.

Напоминая об основных правилах Закона, Антон Киселев подчеркнул, что статья 18 дает право потребителю требовать замены товара, исправления недостатков или возврата денег при обнаружении проблем. Автомобили в этом плане считаются технически сложными товарами.

Сроки также играют важную роль: покупатель вправе вернуть автомобиль или потребовать его замены в течение 15 дней после покупки, если выявлены недостатки. Помимо этого, есть ряд случаев, когда можно расторгнуть договор: например, если автомобиль находится в ремонте более 45 дней или его невозможно использовать больше 30 дней в течение года.

Статья 23 Закона предусматривает возможность требовать компенсацию в размере 1% от стоимости товара за каждый день, когда продавец не удовлетворил запросы потребителя. Также суд может вынести решение о взыскании штрафа в размере 50% от стоимости товара в пользу потребителя по статье 13 Закона.

Потребительский экстремизм проявляется в том, что закон позволяет требовать компенсацию по цене товара на момент возврата автомобиля, что создает дополнительные финансовые риски для продавцов.