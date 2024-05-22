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Маркировка, логистика и другие актуальные аспекты в автосервисе и торговле запчастями. Что еще важно знать?

Специалисты рынка запасных частей и сервисных услуг сталкиваются с серьезными вызовами в настоящее время.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.05.2024, 11:52·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Специалисты рынка запасных частей и сервисных услуг сталкиваются с серьезными вызовами в настоящее время. Андрей Морозов, менеджер по развитию локальных продуктов компании EUROREPAR, отмечает, что основной задачей является борьба с контрафактной продукцией, усложнением логистических процессов и дефицитом кадров. Санкции создают серьезные проблемы, приводя к увеличению подпольного производства и дефициту товаров, что требует введения обязательной маркировки не только шин, но и других видов запасных частей.

Изменения в логистических цепочках приводят к задержкам и увеличению стоимости доставки, что влияет на цены для конечных потребителей. Кроме того, меняются условия для международных платежей, и компании активно переходят на использование локальных IT-решений. Сфера сервисных центров также столкнулась с проблемой кадрового голода, что требует новых подходов к привлечению и удержанию квалифицированных специалистов.

30 мая на конференции автомобильного бизнеса «ServiceAuto – 2024» будут рассмотрены эти и другие актуальные вопросы. В ходе мероприятия запланированы круглые столы и работа «Дискуссионного клуба», где будет затронуты темы поиска персонала, развития продуктовой линейки, сотрудничества с новыми партнерами из Китая, увеличения среднего чека и другие важные аспекты.

Участники также смогут активно общаться с коллегами и экспертами, делиться опытом и получать ценные знания. Для участия в конференции и получения подробной информации необходимо зарегистрироваться по указанной ссылке. До встречи на мероприятии!

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