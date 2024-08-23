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Новый электрический универсал Zeekr: объявлена дата выхода.

Компания Zeekr из Китая анонсировала скорый выпуск своего нового электрокара. Речь идет о Zeekr 007 - универсале, который будет дополнением к уже выпущенному электрическому седану с таким же названием.
РедакцияР
Редакция
23.08.2024, 11:01·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Компания Zeekr из Китая анонсировала скорый выпуск своего нового электрокара. Речь идет о Zeekr 007 - универсале, который будет дополнением к уже выпущенному электрическому седану с таким же названием. Премьера автомобиля запланирована на 2025 год, как сообщил глава компании.

Новый электрический универсал Zeekr, известный под кодовым названием CC11E, будет конкурировать с Nio ET5T. Пока нет информации о технических характеристиках этой модели.

Однако, опираясь на характеристики седана Zeekr 007, можно предположить, что универсал также будет предлагаться в заднеприводном и полноприводном вариантах с разными типами двигателей. Разработчики обещают запас хода до 870 км.

Было замечено, что на внутреннем рынке Китая у универсалов не так много спроса. Поэтому компания Zeekr сосредотачивается на международных рынках. Одним из стратегически важных рынков для появления Zeekr 007 в кузове универсала называется Россия. В настоящее время электрокары Zeekr поставляются на российский рынок по схеме параллельного импорта и лидируют в рейтинге самых продаваемых электромобилей.

Ранее аналитики J.D. Power определили лучшие по качеству китайские электрокары и гибриды за 2024 год. Первое место занял Zeekr 001, как сообщили изданию "Автоновости дня".

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Zeekr (19)

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