Цены на LADA обрушились: октябрьские скидки до 40% — как получить «мега-бонус»

«АвтоВАЗ» продолжает активно привлекать покупателей, продлевая действующие осенние акции на автомобили LADA. В октябре производитель сохранил внушительные скидки на весь модельный ряд, а также представил новые условия приобретения машин без дополнительных обязательств. Помимо традиционных выгод по кредиту, лизингу и обмену старого авто, клиенты могут воспользоваться прямыми скидками, что делает покупку еще доступнее.

Журналисты изучили, на какие льготы могут рассчитывать различные категории покупателей и какие модели LADA сейчас наиболее выгодны.

Государственные льготы: до 40% скидки для семей и защитников

В России все еще действует программа поддержки «Семейный автомобиль», по которой семьи с двумя и более детьми получают 10% скидку на покупку новой машины. Для сотрудников бюджетной сферы — медиков, педагогов, военных и их родственников — предусмотрена 20-процентная скидка.

Особые условия предусмотрены для участников специальной военной операции, получивших ранения: для них при покупке LADA с ручным управлением действует максимальная скидка — 40%. Эти меры делают отечественные автомобили заметно доступнее для социальных категорий и семей с детьми.

LADA Granta: экономия до 80 тысяч на компактные версии

LADA Granta продолжает оставаться одной из самых востребованных моделей в бюджетном сегменте. Скидки зависят от способа приобретения:

По программам LADA Finance и LADA Finance Plus — минус 80 тысяч рублей на версии лифтбек и Sport.

В лизинг — аналогичная скидка на седан и лифтбек 2024 года выпуска.

При обмене по трейд-ину — до 50 тысяч рублей на лифтбек и Sport.

Безусловная скидка — до 80 тысяч рублей на Granta 2024 года.

Такие условия позволяют обновить автомобиль с минимальными затратами, особенно если речь идет о надежном городском транспорте.

LADA Vesta: бонусы до 250 тысяч, включая автоматы и универсалы

На автомобили LADA Vesta действуют еще более щедрые предложения, зависящие от комплектации:

По кредитным программам Finance и Finance Plus — от 150 тысяч рублей на седан, кросс-седан и Sportline с автоматической коробкой передач.

На универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross — до 250 тысяч рублей.

Лизинг для седанов, кросс-седанов и Sportline текущего года — 130 тысяч рублей, для универсалов — 180 тысяч рублей.

На автомобили 2024 года: 180 тысяч рублей на Vesta SW Cross и Sportline, 230 тысяч рублей на универсалы.

Трейд-ин на машины с АКПП: 100 тысяч рублей на Vesta SW и SW Cross, 50 тысяч — на седаны.

Прямая скидка — до 230 тысяч рублей на Vesta 2024, до 240 тысяч на Sportline и SW Sportline.

LADA Vesta станет удачным выбором для тех, кто ценит комфорт и универсальность, при этом может существенно сэкономить на покупке.

LADA Largus: скидки до 300 тысяч на универсалы и коммерческие версии

Семейные и коммерческие версии LADA Largus также участвуют в масштабной акции:

При оформлении кредита — 250 тысяч рублей скидки на универсал и Largus Cross.

По трейд-ину — 100 тысяч рублей на эти же модели.

Лизинг — 200 тысяч рублей.

Прямая скидка — до 300 тысяч рублей на коммерческие версии Largus LCV 2023 года выпуска.

Подобные условия выгодны для семей с детьми и предпринимателей, которым необходим вместительный автомобиль.

LADA Niva Legend: бонусы на легендарный внедорожник

Легендарная LADA Niva также участвует в специальных акциях:

Обмен по трейд-ину: 100 тысяч рублей на Legend, 180 тысяч — на Bronto.

Лизинг: 150 тысяч рублей на Bronto.

Такой внедорожник по-прежнему остается символом надежности и доступности для любителей бездорожья.

Дополнительные акции: газовые Largus и уникальные предложения

Скидка по госпрограмме «Развитие промышленности» на битопливные Largus CNG — до 360 тысяч рублей.

При покупке универсала в кредит — дополнительная скидка 200 тысяч рублей, на фургон — 300 тысяч рублей.

В октябре на удлинённый седан LADA Aura доступна скидка 400 тысяч рублей при оплате наличными.

По программе «LADA Забота» до конца года при покупке большинства моделей (за исключением Bronto и коммерческих авто) за 1 рубль предоставляется пакет сервисных услуг.

Октябрь предоставляет уникальную возможность приобрести популярные модели LADA на максимально выгодных условиях. Скидки достигают сотен тысяч рублей, а количество доступных предложений впечатляет.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ готовит к выпуску новую модель для бездорожья.

Источник: Lada. Фото: Lada.