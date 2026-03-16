Рассмотрение поправок к регламенту принято отложить

В Формуле 1 отложили обсуждение изменений регламента на 2026 год после успешного этапа в Китае, встречу перенесли на время после Гран-при в Сузуке.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.03.2026, 09:11·1 мин
Фото: F1news.ru

Опасения, возникшие во время зимних тестов по поводу возможной невостребованности болидов Формулы 1 сезона 2026 года среди зрителей, привели к тому, что Формула 1, FIA и представители команд планировали провести специальную встречу сразу после двух стартовых этапов чемпионата. Изначально ожидалось, что этот сбор позволит согласовать необходимые поправки к этапу в Сузуке.

Однако сейчас проведение встречи было решено отложить. Руководство серии и представители команд пришли к выводу, что нет необходимости торопиться с изменениями на данном этапе. Причиной этому стал успешный и зрелищный уик-энд в Китае: этап отличился насыщенной борьбой и получил положительные оценки от болельщиков.

В связи с этим обсуждение изменений перенесено на период после Гран При в Сузуке. К тому же после отмены этапов в Бахрейне и Джидде в календаре появилась значительная пауза, что позволит более основательно обсудить итоги уже трёх проведённых гонок.

Источник

Нравится нашим читателям

ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
