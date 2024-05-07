Новый премиум-кроссовер Exeed LX уже в России. Фото из первых рук

На отечественном авторынке появился китайский премиальный кроссовер Exeed LX. Фотографии обновленного автомобиля из официального пресс-парка стали доступны в Сети.

После модернизации паркетник получил новую безрамочную решетку радиатора, что придало ему более смелый внешний вид. Внутреннее пространство также претерпело изменения: в салоне покупатели увидят изогнутую панель с двумя дисплеями 12,3 дюйма, новый руль, спортивные кресла и обновленный блок управления на центральном тоннеле.

Обновленный Exeed LX обещает полный привод, хотя пока нет информации о том, какими силовыми установками будет оснащаться для нашего рынка. В Китае кроссовер укомплектован двигателем объемом два литра.

На российских автосалонах Exeed LX предлагается с двигателями объемом 1,5 и 1,6 литра.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что китайские автомобили смогли завоевать третью часть мирового автомобильного рынка в первом квартале 2024 года.