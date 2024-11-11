УАЗ «Патриот» в новом обличии будет представлен широкой общественности через год.

По информации издания «Российская газета», уже известно, что рестайлинговый внедорожник УАЗ «Патриот» дебютирует в ноябре 2025 года. Новость ожидаемого события получена из источников на Ульяновском автозаводе.

Предполагается, что модель будет представлена с двумя типами двигателей: бензиновым и дизельным. По ожиданиям, дизельный вариант будет модифицированной версией 2-литрового агрегата, который уже используется на Sollers Argo. Предполагаемая мощность двигателя составит 136 л.с., в то время как на Argo это значение составляет 130 л.с.

Кроме того, обновленный УАЗ «Патриот» получит новую 6-ступенчатую механическую коробку передач, светодиодные фары, переработанную переднюю панель и рулевое колесо, а также обновленную центральную панель.

На сегодняшний день цена на внедорожник УАЗ «Патриот» варьируется от 1 680 000 до 1 960 000 рублей.