Обновленный кроссовер MG RX5 выпущен на рынок с обновленной трансмиссией и системой веб-приложений

На российском автомобильном рынке готовятся к старту продажи обновленного кроссовера MG RX5. Официальный представитель компании MG в России, дистрибьютор «Мир-Дистрибьютор», подтвердил, что новая модель RX5 прошла все необходимые тесты на безопасность и готова к выходу на рынок.

Автомобили этой модели производятся на заводах китайского концерна SAIC. Дизайн нового RX5 выделяется сочетанием гармоничных линий кузова, динамичного силуэта, а также наличием современной трехмерной решетки радиатора, светодиодных фар, дневных ходовых огней и легких 18-дюймовых дисков.

В салоне автомобиля обещают просторное пространство, наличие панорамной крыши, вместительного багажника и 14,1-дюймовый вертикальный сенсорный HD-дисплей, совместимый с Apple CarPlay, Android Auto и Bluetooth.