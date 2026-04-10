Стоимость обновленного кроссовера Haval Dargo составит от 3,5 до 3,9 млн рублей

Китайская компания Haval анонсировала выход на российский рынок обновленного вседорожника Dargo. Новая версия будет доступна исключительно с полным приводом и в комплектациях «Оптимум», «Премиум» и «Техно+». Рекомендованные цены составляют 3 499 000, 3 699 000 и 3 899 000 рублей соответственно. Как сообщается на официальной платформе медиацентра Great Wall Motor, старт продаж намечен на второй квартал текущего года.

Одним из ключевых изменений стала модернизация 2-литрового бензинового турбомотора — его мощность увеличена с 192 до 200 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент вырос до 380 Нм с прежних 320 Нм. После обновления кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 9 секунд. Кроме того, двигатель теперь соответствует экологическому стандарту «Евро-6», что пришло на смену классу «Евро-5». Средний расход топлива составляет 8,8 литра на 100 км. Коробка передач не изменилась — это прежний 7-ступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями.

Внедорожник теперь можно приобрести только с системой автоматически подключаемого полного привода Torque-On-Demand. В конструкции используется новое поколение интеллектуальной электрогидравлической муфты подключения задних колес. На выбор водителя предоставлено 8 режимов движения, среди которых «Эко», «Стандарт» и «Спорт» для асфальтовых дорог, а также «Снег», «Песок», «Гравий», «Ухабы» и «Трава» для разных типов бездорожья.

Экстерьер новинки также подвергся обновлению. Решетка радиатора стала значительно крупнее и теперь выполнена в форме шести больших прямоугольников, изготовленных из черного глянцевого пластика, в то время как раньше ей были присущи хромированные горизонтальные элементы. Фары теперь визуально объединены с радиаторной решеткой и окрашены в темный цвет.

Среди новых деталей — светодиодная полоса на двери багажника, которая в темное время суток сливается с задними фонарями. Комплектация «Техно+» в этом году вышла с 19-дюймовыми легкосплавными дисками.

В интерьере изменений немного: для удобства водителя увеличен обод рулевого колеса. Место шайбы селектора коробки передач теперь занял правый подрулевой рычаг. Мощность беспроводной зарядки для мобильных устройств увеличена до 50 Вт. Для пассажиров спереди добавлен USB-C разъем. Салон можно выбрать либо в черной отделке со светлым потолком, либо с оранжевыми вставками и черным верхом.

Дополнительно для модели Haval Dargo разработано обновленное программное обеспечение. В автомобильной мультимедийной системе появился 14,6-дюймовый дисплей с новым меню и расширенным набором функций. Пользователям стали доступны онлайн-сервисы Яндекс Авто и VK Видео. Благодаря интеграции с Яндекс Станцией появилась возможность дистанционного управления некоторыми опциями автомобиля, включая запуск двигателя, активацию подогрева сидений и проверку состояния дверей.