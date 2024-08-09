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Новый Kia Sportage: свежие фотографии

С момента выпуска в 1993 году модель Kia Sportage стала вехой в истории компании. Первый кроссовер автопроизводителя завоевал популярность и признание благодаря своим характеристикам и надежности.
А
Антон Звонкий
09.08.2024, 17:11·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

С момента выпуска в 1993 году модель Kia Sportage стала вехой в истории компании. Первый кроссовер автопроизводителя завоевал популярность и признание благодаря своим характеристикам и надежности. Отмечается, что Sportage является наиболее продаваемой моделью бренда.

В 2021 году было представлено пятое поколение автомобиля, которое в ближайшее время собираются обновить. По имеющимся фотографиям стало известно, что передняя часть Kia Sportage претерпит значительные изменения. Автомобиль получит крупные вертикальные светодиодные фары, полосу светодиодов на кромке капота, а также угловатую радиаторную решётку. Задние фонари будут иметь сложную форму, задний бампер - декоративную вставку серебристого цвета, а дизайн колесных дисков также будет обновлен.

По данным источников, обновленный Kia Sportage будет предлагаться с широким выбором двигателей: бензиновыми и дизельными различных объемов, а также гибридными моторами. Покупатели смогут выбрать между роботизированной и автоматической коробками передач, а также между полным или передним приводом. Характеристики автомобиля могут немного отличаться в зависимости от рынка сбыта.

Также стоит отметить, что на рынке уже представлен новый кроссовер Kia, который доступен по более привлекательной цене в сравнении с Kia Seltos. Более детальную информацию о новинке Вы можете узнать, изучив соответствующий обзор.

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