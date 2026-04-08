Раскрыты детали предстоящей встречи по регламенту

Встреча технических представителей FIA и команд Формулы 1 9 апреля обсудит изменения в регламенте и распределении энергии, ключевые решения ожидаются 20 апреля.
Иннокентий Петров
08.04.2026, 11:41·2 мин
single
Фото: F1news.ru

9 апреля состоится важное совещание, посвящённое обсуждению возможных изменений в регламенте Формулы 1. Как сообщает издание Racingnews365, стали известны некоторые детали предстоящего мероприятия.

По данным источников, мероприятие пройдёт в онлайн-формате. В нём примут участие технические специалисты FIA, а также представители команд и производители силовых установок. Основной темой встречи станут вопросы, связанные с некоторыми корректировками в распределении энергии. Вместе с тем, более масштабные изменения в регламенте потребуют дополнительного времени на детальную проработку.

Следует отметить, что встреча, запланированная на 9 апреля, носит подготовительный характер. На ней не будут приниматься окончательные решения по изменениям в правилах.

Ключевые обсуждения ожидаются на более масштабной встрече, которая состоится 20 апреля. В этот день руководители команд соберутся вместе с представителями FIA и Формулы 1, чтобы провести голосование по предложенным поправкам. Помимо этого, планируется рассмотреть вопросы, касающиеся возможных серьёзных изменений регламента в будущем.

В любом случае, даже самые незначительные изменения в регламенте окончательно утверждаются Всемирным советом FIA по автоспорту. Обычно, если все поправки одобрены командами, Формулой 1 и FIA, решение совета становится формальностью.

