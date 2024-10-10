Автокредиты пользуются спросом даже при повышенной ставке ЦБ.

В последний месяц лета в России отмечен значительный рост выдачи автокредитов как на новые, так и на подержанные автомобили. Об этом стало известно на конференции «АВТОСТАТ Оперативка», которая впервые прошла офлайн в рамках форума «CarX – 2024».

Количество выданных кредитов на новые автомобили продолжало увеличиваться и в сентябре, что стало третьим месяцем подряд положительной динамики. По сравнению с предыдущим месяцем, оно выросло на 34% в штуках и на 28% в денежном эквиваленте. С начала текущего года общий объем автокредитов на новые легковые автомобили увеличился на 92% по количеству и на 85% по сумме.

Сектор автомобилей с пробегом также показал положительную динамику в сентябре, несмотря на небольшое падение в августе. Объем выданных кредитов на подержанные машины увеличился на 10% по количеству и на 11% по сумме за последний месяц лета. С начала года количество выданных автокредитов на подержанные автомобили увеличилось на 5%, а денежный объем - на 16%.

Исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов прокомментировал ситуацию на рынке автокредитования, отметив: «Несмотря на высокую ключевую ставку, автокредитование продолжало расти. Люди считали, что даже в кредит автомобиль лучше взять в сентябре, чем потом в октябре по более высокой цене».