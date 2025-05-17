Эта версия Porsche 911 вам точно не известна. Автомобиль выставлен на аукционе.

Автомобиль 911 GT2 R основан на 993-м поколении спортивного купе, созданном для участия в гонках в 1997 году. Изначально машина принадлежала Рене Снелю, который управлял ею на трассе, однако в августе 1999 года произошла авария. После этого автомобиль перешел к Клаусу Аббелену, который восстановил машину и принимал участие в различных гонках на Нюрбургринге, в Монце и Хоккенхайме.

Фото: Carsweek.ru

В 2014 году автомобиль сменил владельца, и начался процесс его реставрации. Однако восстановление так и не было завершено, и в настоящее время машина находится в незавершенном состоянии, ожидая нового владельца, который завершит начатую работу.

Аукционный дом RM Sotheby’s, где проходит продажа автомобиля, не сообщил точной информации о том, сколько работы требуется для восстановления машины в рабочее состояние, однако очевидно, что работы остается много. Салон полностью разобран, некоторые детали включены в продажу, включая ковры, гоночное сиденье Recaro и другие компоненты интерьера. Отсутствуют элементы приборной панели и, естественно, стекла.

В задней части автомобиля находится двигатель, однако его характеристики остаются загадкой, поскольку происхождение и модель двигателя Porsche неизвестны. Известно, что реставрация данного автомобиля является дорогостоящим мероприятием, но для подходящего коллекционера это может стать предметом гордости и увлечения.

Фото: Carsweek.ru

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