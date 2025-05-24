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Ньюи: Aston Martin Simulator не соответствует ожиданиям

SEO-оптимизированный заголовок: Эдриан Ньюи: проблемы Aston Martin в F1 и пути их решения SEO-оптимизированный meta-description: Эдриан Ньюи обнаружил серьезные недостатки в работе Aston Martin в F1, связанные с симулятором, и предлагает пути их устранения для повышения эффективности команды.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.05.2025, 10:52·2 мин
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Фото: F1news.ru

Эдриан Ньюи в этот уик-энд впервые выступил на гонках в составе Aston Martin. В Монако он поделился своим мнением о серьезных проблемах, мешающих команде прогрессировать. Ньюи приступил к работе в новой базе Aston Martin в начале марта. В целом, он оценил увиденное в Сильверстоуне положительно, но выявил серьезный недостаток – проблемы с корреляцией симулятора.

Ньюи отметил, что данные с симулятора не соответствуют реальности на треке, что замедляет подготовку к гонкам и работу над проектом на 2026 год. Решение таких проблем обычно занимает много времени.

Сам Ньюи отметил: "Некоторые из наших инструментов, особенно симулятор, имеют недостатки. Он не обеспечивает необходимой корреляции, что становится серьезным препятствием".

Он также добавил: "Мы должны работать, стараясь минимизировать это влияние и разработать план решения проблемы. Вероятно, это займет около двух лет".

Ньюи подчеркнул важность симуляторов в разработке гоночных машин. Он описал два подхода к использованию: для исследований и для подготовки к гонке. "Без корректной работы симулятора нам придется руководствоваться опытом и надеяться на лучшее", - сказал Ньюи.

Специалист также отметил, что аэродинамическая труба Aston Martin требует доработки. "Это сложный инструмент, и работа над ним продолжается. Но важен не инструмент, а человеческий фактор, от которого зависит успех проекта".

По мнению Ньюи, организационная структура Aston Martin F1 требует улучшений. "Нам нужно эффективнее организовать работу специалистов. Команда выросла из маленькой в крупную, и важно научиться действовать эффективно", - подчеркнул Ньюи.

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