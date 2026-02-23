Ньюи признал наличие проблем с двигателем Honda

Руководитель команды Aston Martin Эдриан Ньюи на заседании Комиссии Формулы 1 выразил обеспокоенность по поводу эффективности новой силовой установки Honda.

Как сообщают различные источники, в частных разговорах Ньюи отметил, что силовая установка не способна рекуперировать энергию даже на минимальном уровне в 250 кВт. В то же время, максимальный предел в 350 кВт, который становится актуальным в ряде гоночных ситуаций, также остаётся недостижимым для команды. Подобные технические трудности приводят к заметной нехватке скорости на прямых участках трассы, что тормозит дальнейшее развитие Aston Martin. Отмечается, что без корректно функционирующей гибридной системы инженеры лишены возможности объективно оценить основные аэродинамические параметры шасси, что серьёзно осложняет работу коллектива под руководством Ньюи.

Дополнительные сложности возникли из-за первой в истории команды коробки передач собственного производства. По имеющейся информации, агрегат работает нестабильно в связке с мотором Honda, что негативно сказывается на управляемости. В результате Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл сталкиваются с непредсказуемым поведением болида на трассе.

Ожидания болельщиков и специалистов, связывавших с Aston Martin борьбу за лидерство в чемпионате, не оправдались. Коллектив оказался в затяжном кризисе, и выбраться из него, по мнению экспертов, будет крайне сложно.