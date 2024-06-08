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FIA под влиянием двух автопроизводителей: Ньюи

В минувший четверг Международная автомобильная федерация опубликовала основные положения нового технического регламента, который вступит в силу в 2026 году.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.06.2024, 14:42·2 мин
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Фото: F1news.ru

В минувший четверг Международная автомобильная федерация опубликовала основные положения нового технического регламента, который вступит в силу в 2026 году. Эдриан Ньюи, легендарный конструктор Формулы 1, прокомментировал это событие в интервью MotorSport Magazine.

Ранее объявлено, что Ньюи закончит сотрудничество с Red Bull в конце текущего года. Стало известно, что у специалиста имеются предложения от Ferrari, Mercedes, Aston Martin и Williams.

Ньюи выразил своё мнение относительно новых правил: «Нам известны основные принципы, которые ставит перед собой FIA. Хорошее ли это направление развития или нет, я лучше комментировать не стану».

Он подчеркнул важность сделать машины легче и более эффективными в плане аэродинамики. Однако Ньюи также критически отнёсся к жёстким рамкам технического регламента в автоспорте.

Ньюи выразил предпочтение к более открытым правилам в индустрии и подчеркнул важность определённости целей, чтобы добиваться сокращения вредных выбросов.

Более того, Ньюи раскритиковал FIA, обвинив федерацию в уступках отдельным командам. Он считает, что влияние автопроизводителей может негативно сказаться на качестве соревнований.

Ньюи завершил интервью, отметив, что основу Формулы 1 составляют команды и интерес болельщиков. Для успешного чемпионата необходимо обеспечить качественное зрелище, которое достигается через разнообразие участников.

Источник

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