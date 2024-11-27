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Прогревать двигатель автомобиля зимой: что говорит эксперт.

Автоэксперт Дмитрий Гайдукевич поделился с порталом News.ru важной информацией о современных двигателях в автомобилях. Он отметил, что дополнительный прогрев перед поездками уже не требуется.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
27.11.2024, 19:21·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Автоэксперт Дмитрий Гайдукевич поделился с порталом News.ru важной информацией о современных двигателях в автомобилях. Он отметил, что дополнительный прогрев перед поездками уже не требуется. Сами производители автомобилей также рекомендуют водителям не тратить время на ожидание, а сразу начинать движение, следуя принципу «сел, завел и поехал».

«Раньше, в эпоху карбюраторных двигателей, прогрев был необходим для нормальной работы двигателя. Однако современные моторы способны функционировать и без этой предварительной процедуры. Большинство автомобилей сегодня оснащены двигателями, которые не нуждаются в долгом прогреве», — пояснил Дмитрий Гайдукевич.

Эксперт подчеркнул, что методика «сел и поехал» актуальна вне зависимости от погоды за окном, поскольку новейшие виды масел способны эффективно функционировать даже при низких температурах. Кроме того, отказ от прогрева позволяет экономить топливо и снижает выбросы вредных веществ в атмосферу.

Ранее журналисты издания DailyExpress поделились секретным лайфхаком, способным продлить срок службы двигателя автомобиля. Следует отметить, что портал «Автоновости дня» также представил несколько советов по подготовке автомобиля к зиме. Их автолюбителям дал известный автоэксперт и вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

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