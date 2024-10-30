Ну очень большой! Changan CS95 New, обзор от CARS.RU

В мире автомобилей каждый год появляются новые модели, обещающие улучшить нашу жизнь за рулём. Одним из таких интересных предложений на рынке стал Changan CS95 New — современный внедорожник, вторая рестайлинговая версия которого привлекает внимание своими характеристиками и функциональностью.

Changan CS95 New выглядит стильно и современно. Его дизайн наполнен динамичными линиями и гармоничными пропорциями, что придает автомобилю основательный и элегантный вид. Особенно впечатляют передняя и задняя светодиодная оптика, которые не только украшают машину, но и обеспечивают хорошую видимость на дороге в любое время суток. Декоративные накладки на капоте и передних крыльях, окрашенные в черный цвет зеркала заднего вида, колесные диски и рейлинги на крыше вносят нотки футуризма.

Интерьер автомобиля также выполнен со вкусом. Двухслойное звукоизолирующее остекление, мягкая обивка панели приборов и комбинированная отделка дверей с металлическими вставками, фоновая подсветка салона создают ощущение комфорта и уюта.

Сиденье водителя с вентиляцией, массажем и электрической регулировкой, функцией легкого доступа.

Для пассажиров во втором ряду есть подлокотник с органайзером, подогрев сидений, воздуховоды и блок управления климат-контролем. Для третьего ряда подлокотник с подстаканником, отдельные воздуховоды.

Просторный салон позволяет разместиться семи пассажирам с комфортом, а вместительный багажник — взять с собой всё необходимое для путешествия или повседневных задач.

Changan CS95 New оснащается мощным бензиновым двигателем с турбонаддувом, объем 2 литра, который обеспечивает отличную динамику и хорошую управляемость. Мощность (макс.) 226 л.с. при 5500 об/мин.

Коробка передач 8-ступенчатая, гидротрансформатор, работает плавно и без рывков, позволяя наслаждаться вождением. Привод полный, подключаемый автоматически. Подвеска автомобиля, с дорожным просветом 190 мм, адаптирована для российских дорог, что делает поездку комфортной и безопасной.

Безопасность — один из главных приоритетов Changan CS95 New. Автомобиль оснащен полным набором современных систем помощи водителю, такими как контроль полосы движения, предупреждение о столкновении и автоматическое экстренное торможение. Эти функции помогают предотвратить аварии и сделать поездку более безопасной.

Changan CS95 New предлагается в комплектациях DLX и Black Edition, что позволяет выбрать автомобиль в соответствии с потребностями и бюджетом. Цена на модель может варьироваться в зависимости от комплектации и дополнительных опций.

Changan CS95 New — это современный и комфортный внедорожник, который может заинтересовать любителей качественных автомобилей. Стильный дизайн, просторный салон, мощный двигатель и широкий спектр функций делают эту модель привлекательной для широкого круга потребителей. Безопасность, комфорт и доступность — вот три главных преимущества Changan CS95 New, которые могут убедить вас в правильности выбора этого автомобиля.