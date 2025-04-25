Geely представила новый внедорожник Galaxy Cruiser на Шанхайском автосалоне

На мероприятии в рамках Шанхайского автосалона Geely порадовала своих поклонников презентацией нового внедорожника под названием Galaxy Cruiser. По информации, предоставленной пресс-службой китайской компании, автомобиль получил сочетание традиционного китайского дизайна с футуристическими элементами.

Особое внимание заслуживает внешний вид новинки. Передние фары автомобиля, вдохновленные формой армиллярной сферы, придают ему уникальный облик. В салоне Galaxy Cruiser можно заметить блок выбора режимов движения, выполненный в виде элегантной ручки управления, заимствованной из морской атрибутики.

Согласно представленной информации, Geely Galaxy Cruiser оснащен передовой технологией «полномасштабного искусственного интеллекта». Благодаря системе искусственного интеллекта автомобиль способен переключаться между различными режимами движения - электрическим, гибридным и с увеличенным запасом хода, а также автоматически адаптироваться к различным дорожным условиям.

Важно отметить, что в автомобиле реализована интеллектуальная система полного привода, способная автоматически переключаться между передним, задним и полным приводом в зависимости от необходимости. Кроме того, Geely Galaxy Cruiser комплектуется целым рядом современных опций, включая полный контроль за управлением, системы защиты от различных аварийных ситуаций и потери связи, а также меры безопасности при столкновениях и водоемах.