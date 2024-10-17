Бесконечное путешествие: Tesla Cybercab не требует подключения к зарядной станции

Тематическое издание iThome рассказало, как будет происходить зарядка электрического автомобиля Tesla Cybercab. По сообщениям на презентации новинки, известно, что традиционный способ зарядки данной модели не применим из-за отсутствия специального люка для подключения. Однако производителем был представлен вариант - беспроводная зарядка.

На мероприятии с демонстрацией новинки присутствовали гости, которым продемонстрировали процесс зарядки мощностью 19 кВт, при этом уровень заряда батареи составлял 35%.

Скорость зарядки 19 кВт признается не самой высокой, особенно в сравнении с зарядными станциями Tesla Supercharger. Однако она превосходит показатели домашней зарядки Tesla, которая составляет до 11,5 кВт. По словам представителей автопроизводителя, с такой скоростью зарядки автомобиль сможет проехать 70 километров за 60 минут. Пока нет точной информации о ёмкости батареи Cybercab.

Эксперты полагают, что электромобиль может быть оснащен литий-железо-фосфатной батареей (LFP) 4680, что позволит снизить издержки, сохраняя при этом высокий уровень безопасности.

Ранее было сообщено, что электрический пикап Tesla Cybertruck пользуется большей популярностью на рынке, чем Hummer EV.