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Бесконечное путешествие: Tesla Cybercab не требует подключения к зарядной станции

Тематическое издание iThome рассказало, как будет происходить зарядка электрического автомобиля Tesla Cybercab.
А
Антон Звонкий
17.10.2024, 11:02·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Тематическое издание iThome рассказало, как будет происходить зарядка электрического автомобиля Tesla Cybercab. По сообщениям на презентации новинки, известно, что традиционный способ зарядки данной модели не применим из-за отсутствия специального люка для подключения. Однако производителем был представлен вариант - беспроводная зарядка.

На мероприятии с демонстрацией новинки присутствовали гости, которым продемонстрировали процесс зарядки мощностью 19 кВт, при этом уровень заряда батареи составлял 35%.

Скорость зарядки 19 кВт признается не самой высокой, особенно в сравнении с зарядными станциями Tesla Supercharger. Однако она превосходит показатели домашней зарядки Tesla, которая составляет до 11,5 кВт. По словам представителей автопроизводителя, с такой скоростью зарядки автомобиль сможет проехать 70 километров за 60 минут. Пока нет точной информации о ёмкости батареи Cybercab.

Эксперты полагают, что электромобиль может быть оснащен литий-железо-фосфатной батареей (LFP) 4680, что позволит снизить издержки, сохраняя при этом высокий уровень безопасности.

Ранее было сообщено, что электрический пикап Tesla Cybertruck пользуется большей популярностью на рынке, чем Hummer EV.

Фото: Carsweek.ru

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