Главная Новости BMW "Новый «удар» утильсбором: с 1 апреля в России могут резко подорожать BMW и Mercedes-Benz"
Новости

"Новый «удар» утильсбором: с 1 апреля в России могут резко подорожать BMW и Mercedes-Benz"

Цены на автомобили BMW, Mercedes-Benz и другие иномарки в России вырастут до 40% с 1 апреля 2026 после изменений в правилах ввоза из ЕАЭС.
РедакцияР
Редакция
07.03.2026, 14:23·3 мин
single
Фото: Автоновости Дня

С 1 апреля 2026 года россияне могут столкнуться с заметным подорожанием иностранных автомобилей. Новое постановление правительства предполагает приравнять частный ввоз транспортных средств из стран ЕАЭС к коммерческому, что приведёт к отмене льготных пошлин, которыми ранее могли воспользоваться частные лица. Об этом сообщает издание Baza.

Аналитики и представители автодилеров в российских Telegram-каналах отмечают, что предстоящие изменения также повлияют на размер утилизационного сбора. По их мнению, после вступления нововведений в силу, стоимость привозимых автомобилей увеличится ещё на 30%. Например, BMW X5 с М-пакетом, завезённый до декабря, можно было приобрести за 15,8 млн рублей. Уже в январе цена поднялась до 17,1 млн, а после 1 апреля его стоимость может перешагнуть отметку в 20,7 млн рублей.

В сложившихся условиях единственным способом сэкономить, как считают российские автоброкеры, становится заказ машин непосредственно из Китая — при условии, что автомобиль изначально предназначен для местного рынка. Так, удлинённый BMW X5, адаптированный под китайских потребителей, стоит от 10,5 млн рублей. С 1 апреля его цена на российском рынке вырастет до 14 млн рублей при прямом ввозе и до 12,5 млн рублей при ввозе через Белоруссию. Для BMW X3, согласно оценкам участников рынка, новые ценники составят 7,5 млн и 6,8 млн рублей соответственно.

Эксперты подчёркивают: «Огромный минус этой схемы заключается в том, что ждать «немца» придётся 7–8 месяцев, так как Китай ужесточил экспорт новых автомобилей европейских марок — процесс оформления стал сложным и долгим».


Фото: Автоновости Дня

Модели Mercedes-Benz могут оказаться ещё менее доступными для россиян. Отмечается, что цена компактного седана C-Class практически сравнялась с более престижной моделью E-Class. Например, современный Mercedes-Benz E 300 продаётся сейчас по цене от 9,5 до 10,5 млн рублей. Такая ценовая политика приводит к выбору в пользу более представительского класса за те же деньги.

Ранее в СМИ сообщалось, что изменения коснутся и других популярных иномарок. К примеру, кроссовер Geely Monjaro подорожает с 4,2 млн рублей до 5,2 млн, а гибридная модель Lynk & Co 900 может вырасти в цене на 1,4 млн рублей — до 8 млн рублей.

Автор: Иван Бахарев

Источник

BMW (272)Mercedes-benz (175)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация