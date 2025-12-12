Очередной удар по автопрому: объявлен отзыв Lada Granta 2025 года из-за «скрытой угрозы»

АвтоВАЗ объявил о начале масштабной отзывной кампании, которая затронет 33 450 седанов Lada Granta. Под отзыв попадают автомобили, реализованные с 6 июня по 12 декабря 2025 года.

Как уточняет производитель, причиной послужило возможное ненадёжное крепление одного из функциональных элементов машины. О каком именно узле идёт речь, в компании пока не раскрывают, что вызывает дополнительный интерес среди владельцев и экспертов.

Владельцам Lada Granta рекомендуют посетить официальные дилерские центры для бесплатной диагностики. В случае подтверждения проблемы специалисты проведут замену неисправной детали без взимания платы. Перечень VIN-номеров автомобилей, попавших под отзыв, опубликован на портале Росстандарта.

Отмечается, что выявленный дефект не зависит от типа силовой установки. На сегодняшний день Lada Granta доступна с тремя вариантами 1.6-литрового двигателя: от базового 90-сильного до форсированного мотора мощностью 118 лошадиных сил в модификации Sport. Программа отзыва распространяется на все версии модели, что указывает на общий производственный дефект, а не на проблему определённой модификации двигателя.

Ранее сообщалось, что на базе Lada Granta был создан автодом.

Источник информации и фотографий: auto.ru.