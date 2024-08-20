Макларен: "Цена суперкара составляет в среднем 27 937 353 рубля".

Недавно были представлены новые суперкары, которые, безусловно, стоят немалых денег. Но сколько же реально приходится отдать за такие автомобили высочайшего класса с идеальными характеристиками? Например, McLaren выставляет свою «магическую» цену в размере 312 000 долларов, что эквивалентно примерно 27 937 353 рублям по текущему обменному курсу. Эту информацию раскрыл генеральный директор компании Майкл Лейтерс в интервью Automotive News Europe.

Преемник модели 720S обычно приобретается за сумму от £250 000 до £260 000 (от $325 000 до $338 000).

Лейтерс подчеркнул, что компания могла бы увеличить цены на свои автомобили и запросить больше доплат за опции, но такой путь был бы неэтичным: «Повышение цен возможно, но без улучшения продукта оно бессмысленно».

Модельный ряд McLaren в серии «Ultimate Series» дает компании большое пространство для маневра выше 750S. Вспомним Solus GT, Speedtail, Senna, Elva и предстоящий наследник P1, который имеет кодовое обозначение «P18» и, как гласят слухи, будет оснащен совершенно новым двигателем V-8 мощностью около 1000 лошадиных сил. Предположительно, автомобиль появится на американском рынке в 2026 году по цене около 2 миллионов долларов.

Недавно на страницах нашего издания публиковалась информация о том, что миниатюрная копия McLaren Senna с изображением гонщика Сенны на корпусе оценивается в 1 918 290 рублей. Теперь каждый может стать обладателем маленького суперкара McLaren Senna с изображением легендарного гонщика на кузове. Цена модели составляет 21 385 долларов или 1 918 290 рублей. Amalgam выпускает 30 моделей в масштабе 1:8, окрашенных в стилистике Senna Semper.