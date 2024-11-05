Независимый концепт-арт для нового Subaru Outback от российского художника

В настоящее время Subaru выпускает новое, уже шестое поколение модели Outback, дебют которой состоялся весной 2019 года. Через три года компания представила обновленную версию этого популярного кроссовера. В настоящее время японский производитель работает над новым поколением, которое проходит активные тесты на дорогах общего пользования.

Абсолютно новый Subaru Outback будет иметь измененные пропорции, делая его более похожим на кроссовер. Автомобиль получит современную раздельную оптику, а также сплошное боковое остекление с "скрытыми" задними стойками кузова. Этот дизайн придаст новинке сходство с первыми тремя поколениями кросс-универсала. На задней части появятся новые задние фары, которые могут быть объединены визуально тонкой светящейся полосой.

По предварительным данным, новый Outback будет гибридом, а вариатор уступит место АКПП. Официальная презентация новейшего Subaru Outback запланирована на следующий год.

Актуальный Subaru Outback построен на базе платформы SGP (Subaru Global Platform). На американском рынке кроссовер предлагается с 2,5-литровым бензиновым 4-цилиндровым двигателем мощностью 185 л.с. и крутящим моментом 239 Нм.

Также доступен 2,4-литровый турбированный двигатель мощностью 264 л.с. Система полного привода, трансмиссия - вариатор Lineartronic.

Фото: Carsweek.ru

Ранее также было объявлено о выпуске новой версии кроссовера Subaru Forester специально для австралийского рынка.