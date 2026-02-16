Бюджетный автомобиль нового поколения: какими особенностями «Лада Искра» способна поразить пассажиров

Компания «АвтоВАЗ» поделилась в своем Telegram-канале «Поладим с LADA» подробностями о ряде комфортных решений для пассажиров, реализованных в новой модели LADA Iskra. Особое внимание производитель уделил вопросам эргономики и дополнительным функциям, направленным на повышение удобства поездок для пассажиров второго ряда как на коротких маршрутах, так и в дальних путешествиях.

В числе таких удобств отмечен двухступенчатый подогрев задних сидений, который позволяет находящимся сзади выбирать оптимальный уровень тепла. Как отмечается, пассажиры могут самостоятельно регулировать подогрев, чтобы быстро согреться или поддерживать приятную температуру во время поездки. Рядом с этими элементами управления размещены два разъема для зарядки мобильных устройств — актуальное решение, особенно для семей с детьми.



Фото: Автоновости Дня

Для взрослых пассажиров, которые могут держать в руках напитки, предусмотрен специальный держатель в центральном подлокотнике. Кроме того, на спинке переднего пассажирского кресла находятся два кармана: основной, предназначенный для хранения различных вещей пассажиров второго ряда, и дополнительный сетчатый, подходящий для хранения мелких предметов, таких как телефон или кошелек.

Еще одним примером продуманной эргономики в «АвтоВАЗе» называют пластиковые ниши, встроенные в двери. Производитель также напомнил о важности чистоты в салоне: рекомендуется всегда очищать обувь перед посадкой и не оставлять в карманах и нишах мусор или личные вещи, чтобы поддерживать порядок внутри автомобиля.



Фото: Автоновости Дня

LADA Iskra — это новейшая модель в линейке «АвтоВАЗа», расположенная между Granta и Vesta. Автомобиль создан на платформе CMF-B-LS, разработанной альянсом Renault-Nissan и существенно доработанной российским производителем для повышения технологической независимости.

В настоящее время выпуск моделей семейства Iskra ведется на двух предприятиях: основном автозаводе в Тольятти и на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. На северной площадке сборка осуществляется из комплектов, включающих окрашенный кузов, силовой агрегат, компоненты интерьера, шасси и другие необходимые элементы.

Стоимость седана LADA Iskra после январского пересмотра цен составляет от 1 277 000 до 1 697 000 рублей. Универсал Iskra SW предлагается по цене от 1 527 000 до 1 677 000 рублей, а версия Iskra SW Cross оценивается в сумму от 1 657 000 до 1 827 000 рублей в зависимости от выбранной комплектации.

Ранее «АвтоВАЗ» также сообщал о зимних опциях для LADA Iskra, призванных обеспечить комфорт водителю и пассажирам в холодное время года. Среди таких решений — электрический подогрев рулевого колеса, всех сидений, наружных зеркал, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Автор: Иван Бахарев