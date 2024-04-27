Эксклюзивный кузов W12 от Bentley Mulliner напоминает Бентли Батур без крыши

Автомобильный бренд Bentley представил новую уникальную модель от подразделения Mulliner, которая расширяет линейку автомобилей, в которую уже входят Bacalar и Batur. Этот гранд-турер сделает свой дебют 7 мая и напоминает Batur, основанный на модели Continental, но без крыши. Производство будет ограничено 16 автомобилями, все они будут оснащены двигателем W12 в самой мощной версии.

Новая специальная модель Bentley, получившая название "Третий кузов Bentley современной эпохи", имеет сходство с купе Batur в дизайне переднего бампера, фар и задних фонарей. Официальный видео-тизер намекает на то, что это будет двухдверный кабриолет, вероятно, на основе Continental GTC. Из видео можно заметить изящные линии задней части кузова и аэродинамический спойлер.

Эксклюзивность новой модели заключается не только в ручной сборке и ограниченном тираже, но и в возможностях максимальной персонализации по сравнению с другими моделями Bentley. Каждый автомобиль будет настроен по индивидуальным предпочтениям владельцев с уникальными внешними и внутренними деталями. В интерьере можно ожидать использование дорогих материалов, включая акценты из 18-каратного золота, созданные с помощью 3D-печати, как опциональный элемент для купе Batur.

Согласно официальному пресс-релизу, новая модель станет одним из последних автомобилей Bentley, оснащенных мотором W12 в его наиболее мощной версии. Полагается отметить, что 6,0-литровый двигатель W12 с двумя турбонаддувами уже ушел из серийного производства Bentley, уступив место электрифицированным силовым агрегатам. Наиболее мощную версию этого мотора можно найти в Bentley Mulliner Batur, где он развивает внушительные 740 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.

Новая модель Bentley, ограниченная серийным производством, станет более уникальной, чем Batur с 18 автомобилями, но менее эксклюзивной, чем Bacalar с 12 экземплярами. О цене производитель пока не объявил. Однако, ожидается, что стоимость автомобиля может превысить отметку в 2 миллиона долларов.

Фото: Carsweek.ru

Помимо этого, также стоит обратить внимание на первые фотографии обновленного кабриолета Bentley Continental GTC, которые уже появились в сети.