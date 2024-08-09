Porsche Macan: когда стартует самый дальнобойный электрокар?

Представители компании Porsche пока не раскрыли официальные данные о дальности хода новой модели Macan Electric, рассчитанные по стандартам EPA. Однако, ожидается, что даже в полноприводной версии этот электромобиль сможет проехать около 300 миль. Например, его родственник Audi Q6 e-tron, также оснащенный 100-киловаттной батареей и полным приводом, может похвастаться запасом хода в 307 миль по оценке EPA с 19-дюймовыми колесами.

Прогнозируется, что Macan 4 Electric с 20-дюймовыми колесами получит схожие характеристики. Версия Macan Electric с задним приводом, начального уровня, за счет отсутствия переднего двигателя, может предложить немного больший запас хода, который потенциально достигает 310-320 миль, поставляя его в прямую конкуренцию с Porsche Taycan, обладающим максимальным запасом хода в 318 миль.

Европейские показатели дальности пробега WLTP также предполагают, что Macan Electric способен проехать до 398 миль на одном заряде в базовой версии с задним приводом, в то время как полноприводный Macan 4 Electric может пройти 381 милю. Это небольшое различие, если сравнивать с 307 милями Audi Q6 e-tron, позволяет предположить, что Macan сможет проехать до 320 миль, что создает серьезную конкуренцию для Taycan.

Что касается цен, то стартовая цена на Porsche Macan Electric 2024 года составляет 75 300 долларов, с дополнительной платой за доставку в размере 1 995 долларов. Macan 4 Electric предлагается по цене 78 800 долларов, а модели Macan 4S Electric и Macan Turbo Electric доступны за 84 900 долларов и 105 300 долларов соответственно.

На эти модели, которые будут импортированы из Европы, не распространяется федеральный налоговый кредит в размере 7 500 долларов, однако, возможно, лизинговые варианты предложат определенные льготы.

Фото: Carsweek.ru

Также стоит отметить, что ранее появилась информация о разработке электроседана Aehra Estasi, который задуман для конкуренции с Mercedes, Audi и Porsche.