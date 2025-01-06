Обновленный Opel Astra 2025: более мощный и значительно дороже

Компания Opel представила обновленную версию своего бестселлера - модель Astra. После обновления стартовая комплектация больше не предлагает 1,2-литровый двигатель мощностью 110 л.с., вместо этого автомобиль получил улучшенную силовую установку, выдающую 130 л.с. Приобрести новую Astra можно за 25 050 евро.

Линейка моторов обновленной модели остается разнообразной: помимо 130-сильного мотора, доступны также дизельный двигатель и два варианта гибридных двигателей - подключаемый и мягкий. Теперь Opel Astra также предлагается с полностью электрическим мотором.

Opel Astra долгое время занимала лидирующие позиции в продажах компании, однако за последние годы ее популярность начала снижаться. Тенденция к приобретению небольших кроссоверов в Европе оказала влияние на спрос на модель. Уход базовой версии с 1,2-литровым двигателем может дополнительно снизить продажи Opel Astra.

Важно отметить, что данная версия ценилась не только за доступную цену, но и за экономичность - всего 5,5 литра на 100 км пробега.

Фото: Carsweek.ru

В то же время Opel представил обновленный кроссовер Mokka. В условиях растущей популярности компактных кроссоверов это важный шаг на рынке новых автомобилей.