Раскрываем секреты под капотом нового "Москвича М70" перед началом продаж

Автомобильная индустрия России вновь оказалась в центре внимания: на днях стали доступны ключевые подробности о грядущем кроссовере "Москвич М70", построенном на базе модели MG HS от китайского производителя. Эта новинка может стать отправной точкой для нового витка в развитии бренда и представляет интерес с точки зрения технических решений.

Согласно информации из сертификационной документации, "Москвич М70", проходящий внутри компании под индексом "AS33", будет представлен в двух вариантах исполнения, каждый из которых рассчитан на свою аудиторию.

Две модификации, два характера: что будет под капотом

Первый вариант кроссовера оснащается турбированным двигателем объемом 1,5 литра с обозначением 15FDE. Мощность этого мотора составляет 110 кВт (примерно 150 л.с.), а в качестве трансмиссии используется 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DCT280. Подобная конфигурация рассчитана на экономичную эксплуатацию и хорошо подойдет для городских условий.

Второй вариант предназначен для тех, кто предпочитает динамичную езду и частые загородные поездки. Под капотом этой версии находится 2,0-литровый турбодвигатель 20A4E, выдающий 147 кВт (около 200 л.с.) и работающий в паре с 9-ступенчатым классическим автоматом. Такое сочетание способно обеспечить необходимый запас мощности и плавность хода на высоких скоростях.

Инженерная философия SAIC: проверенные решения

Инженерные компоненты "Москвич М70" хорошо знакомы по другим моделям концерна SAIC, на чьей платформе и построен кроссовер. Связка 1,5-литрового мотора и 7-ступенчатой роботизированной коробки уже доказала свою надежность на таких автомобилях, как Roewe RX5 третьего поколения и MG HS, поставляемом на внутренний рынок Китая.

Более мощная модификация с 2,0-литровым двигателем и 9-ступенчатым автоматом также успешно применяется в более статусных моделях концерна, включая кроссовер Roewe RX9 и спортивный седан MG7. Этот же силовой агрегат устанавливается на некоторые модели бизнес-класса Maxus и Roewe.

Подобный подход позволяет "развести" характеры внутри одной модели, предоставляя покупателям выбор между экономичной версией для города и более мощным исполнением для трассы. Это решение расширяет потенциальную аудиторию и гарантирует использование проверенных временем технических решений.

"Москвич М70" готов к продажам: что дальше

Сейчас, когда основные характеристики стали известны, остается только ожидать официального дебюта "Москвича М70" на российском рынке. Новая модель может привлечь внимание благодаря сочетанию актуального дизайна, двух вариантов силовых агрегатов и сотрудничеству с одним из крупнейших мировых автоконцернов.

Ранее сообщалось, что управление автомобилем "Москвич 3" стало возможным через мобильное приложение.

Источник: Фото - auto.ru.