Mercedes S-Class готов удивить своим обновленным дизайном.

Фотошпионы зафиксировали новые снимки обновленной модели Mercedes S-Class. Прототипы автомобилей в ходе испытаний находятся под густым слоем камуфляжа, который не позволяет разглядеть все детали, однако видно, что передняя часть авто получит значительные изменения.

Ожидается, что обновленный седан Mercedes S-Class дебютирует в следующем году под номером 2026. Главным обновлением, как можно предположить из снимков, станет новая решетка радиатора, которая будет значительно больше по сравнению с текущей моделью. Это изменение также подразумевает, что бампер получит новый дизайн с уменьшенным центральным воздухозаборником.

Следующий прототип, заснятый фотошпионами, пока оставлен без должного внимания, однако изображения позволяют предполагать, что задняя часть также претерпит изменения. Ожидается, что задние фонари и бампер будут обновлены, возможно, также будут внесены изменения в отражатели и выхлопную систему.

Фотошпионам не удалось запечатлеть интерьер обновленного Mercedes S-Class. Тем не менее, по предыдущим утечкам информации, известно, что ожидать стоит кардинальных изменений в салоне. Предполагается, что новая модель получит обновленную приборную панель с инновационным дисплеем Hyperscreen, а также экран для переднего пассажира, что является текущим трендом.

Несмотря на ограниченное количество информации о модели, известно, что текущая линейка Mercedes S-Class предлагает широкий выбор силовых агрегатов. Варианты включают 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 442 л.с. и 559 Нм, 4,0-литровый V8 битурбо мощностью 496 л.с., 6,0-литровый V12 битурбо мощностью 621 л.с. и гибридный агрегат с запасом хода на электричестве до 74 км.

Фото: Carsweek.ru

Подобно обновлению Mercedes S-Class, также были анонсированы незначительные улучшения седана C-Class и кроссовера GLC от Mercedes-Benz.