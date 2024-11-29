Цена на новый кроссовер Soueast S07 превысит 3 млн рублей.

Компания Soueast из Китая анонсировала цены на свой новый городской кроссовер под названием S07. Автомобиль относится к категории SUV-С и будет доступен в двух версиях: Comfort и Premium. Согласно информации от официального пресс-центра бренда, цена на эту модель начинается от 3 099 000 и достигает 3 449 000 рублей без учета дополнительных опций.

В базовой комплектации Comfort автомобиль представлен как с передним, так и с полным приводом. Агрегатируется S07 двигателем объемом 1.6 TGDi, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач (для варианта с полным приводом) или с 7-ступенчатым роботом (для модификации с передним приводом). Цена версии Comfort 2WD – 3 099 000 рублей, а версия Comfort 4WD стоит 3 199 000 рублей.

Представленный в максимальной комплектации Premium кроссовер Soueast S07 доступен исключительно с полным приводом. Двигатель остается прежним – турбированный объемом 1,6 литра. Он сопрягается с 8-ступенчатой АКПП с гидротрансформатором. Стоимость версии Premium составляет 3 449 000 рублей.

В любой комплектации новый кроссовер Soueast S07 оснащен передовыми системами помощи на дороге ADAS и зимним пакетом опций для повышения безопасности и комфорта во время эксплуатации.