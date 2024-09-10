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Новый кроссовер Geely для РФ получил название Cityray. Вся информация и изображения

Теперь же о грядущее новинке рассказали в российском офисе марки: Geely, действительно, готовится предложить клиентам в РФ новый кроссовер. И имя его Cityray. Это сложное наименование составили из двух слов: «City» - город и «Ray» - луч.
А
Антон Звонкий
10.09.2024, 11:21·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Теперь же о грядущее новинке рассказали в российском офисе марки: Geely, действительно, готовится предложить клиентам в РФ новый кроссовер. И имя его Cityray. Это сложное наименование составили из двух слов: «City» - город и «Ray» - луч.

Прямой намек на концепцию новинки - современный и динамичный кроссовер для городской езды. В модельном ряду марки Geely Cityray расположится между Coolray и Atlas, пишет «Российская газета».

Технические подробности пока оставили за кадром. А вот по размерам новинка не отличается от кроссовера для китайского авторынка. Длина 4,5 метра при колесной базе 2,7 метра.

Фото: Carsweek.ru

На домашнем рынке Atlas Cool/Cityray оснащается полуторалитровым 181-сильным двигателем в связке с роботизированной КП и передним приводом.

Цена на паркетник начинаются от 92 800 юане (около 1,17 млн рублей) и доходят до 125 800 юаней (1,59 млн рублей). Российские прайсы, очевидно, будут выше.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что на российском авторынке открыли продажи китайского седана Geely Preface за 2,7 млн рублей.

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