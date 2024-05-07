Фантастический запас хода нового кроссовера Galaxy E5 впервые официально представлен

Новинка от бренда Galaxy, электрический кроссовер E5, готовится вступить на рынок. Автомобиль представляет собой небольшой кроссовер с длиной 4 615 мм и колесной базой 2 750 мм.
Интерьер автомобиля поражает своим дизайном и функциональностью. Рулевое колесо с усеченной формой, премиальная акустическая система с 16 динамиками, вентиляция и массаж кресел – вот лишь некоторые из особенностей салона. Технические характеристики пока держатся в секрете, но известно, что электромобиль будет оснащен инновационным электроприводом и новым аккумулятором.
Ожидается, что благодаря этим усовершенствованиям автомобиль сможет проехать до 2000 км на одном заряде, что станет абсолютным рекордом в данном сегменте. Предполагается, что цена на новинку стартует от 150 тыс. юаней, что приблизительно равно 1,89 млн рублей.
Тем временем на российском автомобильном рынке произошло снижение цен на одну из моделей Geely, которая является бестселлером.