Фантастический запас хода нового кроссовера Galaxy E5 впервые официально представлен

Новинка от бренда Galaxy, электрический кроссовер E5, готовится вступить на рынок. Автомобиль представляет собой небольшой кроссовер с длиной 4 615 мм и колесной базой 2 750 мм.

Интерьер автомобиля поражает своим дизайном и функциональностью. Рулевое колесо с усеченной формой, премиальная акустическая система с 16 динамиками, вентиляция и массаж кресел – вот лишь некоторые из особенностей салона. Технические характеристики пока держатся в секрете, но известно, что электромобиль будет оснащен инновационным электроприводом и новым аккумулятором.

Ожидается, что благодаря этим усовершенствованиям автомобиль сможет проехать до 2000 км на одном заряде, что станет абсолютным рекордом в данном сегменте. Предполагается, что цена на новинку стартует от 150 тыс. юаней, что приблизительно равно 1,89 млн рублей.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Тем временем на российском автомобильном рынке произошло снижение цен на одну из моделей Geely, которая является бестселлером.