Новый Changan CS75 Plus уже доступен в автосалонах

Новое поколение кроссовера Changan CS75 Plus уже доступно в продаже у российских дилеров. Первый автомобиль этой модели появился в дилерском центре «Прагматика Купчино» в Санкт-Петербурге. По информации агентства «АВТОСТАТ», представленный кроссовер относится к топовой комплектации Tech.

Согласно мнению коммерческого директора сети дилерских центров «Прагматика» Александра Шапринского, версия Tech с 2-литровым двигателем будет наиболее востребованной среди покупателей. Разница в цене с Luxe, средней комплектацией, составляет всего 159 тысяч рублей, однако за эту сумму клиент получает топовую версию автомобиля.

По словам Александра Шапринского, ожидается, что новый CS75 Plus займет около 10% от общего объема продаж в линейке Changan. Автомобиль будет конкурировать с кроссоверами известных китайских брендов, а также с премиальными автомобилями с пробегом.

Changan CS75 Plus третьего поколения предлагается на российском рынке в трех вариантах комплектации – Comfort, Luxe и Tech – по цене от 3 540 000 до 3 899 900 рублей. Основным отличием новой модели является использование современных двигателей Blue Core D с турбонаддувом и высоким давлением впрыска топлива.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 188 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента. Топовая версия получила 2-литровый агрегат мощностью 233 л.с. и крутящим моментом 390 Нм. Все версии оснащены 8-ступенчатой автоматической трансмиссией Aisin.

Changan CS75 Plus нового поколения отличается увеличенными размерами, просторным салоном и улучшенным дизайном. Внешне автомобиль выгодно выделяется фирменной решеткой радиатора и оригинальными 19-дюймовыми колесными дисками. Внутри водителя ждет дуплексный дисплей из двух экранов, аудиосистема Premium Car Audio и множество систем безопасности.

Базовая комплектация модели включает шесть подушек безопасности, а также современные системы ассистирования водителя. Все это делает Changan CS75 Plus привлекательным предложением на рынке кроссоверов.