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MG ZS: китайский кроссовер с агрессивным дизайном

Автомобильная компания MG представила первые тизеры нового поколения автомобиля ZS, официальный дебют которого ожидается 28 августа.
РедакцияР
Редакция
20.08.2024, 17:52·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Автомобильная компания MG представила первые тизеры нового поколения автомобиля ZS, официальный дебют которого ожидается 28 августа. Гибридная модификация MG ZS Hybrid+ порадует поклонников обновленным дизайном, улучшенным интерьером и самозаряжающейся гибридной установкой.

Фото: Carsweek.ru

По разглашенным тизерам видно, что внешность автомобиля претерпела радикальные изменения в соответствии с актуальным дизайном MG. Особое внимание привлекает передняя часть с массивной решеткой радиатора, окруженной агрессивными LED-фарами, которые создают атмосферу, схожую с Lexus LBX.

Сбоку автомобиль выделяется складками на кузове, а задняя часть, напоминающая MG3, обзавелась новыми задними фонарями, более острыми линиями задней двери и защитной пластиной на заднем бампере. Несмотря на гибридную силовую установку, MG решила укомплектовать автомобиль двумя выхлопными трубами, остается неясным, будут ли они функциональными.

На видео представленной модели не был показан салон, но ожидается, что внутренняя отделка будет отличаться более качественными материалами и современными технологиями. По предварительной информации новый MG ZS второго поколения будет использовать гибридную установку Hybrid+, которая, скорее всего, будет аналогична той, что у хэтчбека MG3. Последний оснащен 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 101 л.с., электродвигателем силой 134 л.с. и трехступенчатой АКПП.

Фото: Carsweek.ru

Недавно стало известно, что экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию начал снижаться. Согласно данным, российский импорт легковых машин из Китая упал на 5% за июль 2024 года. Это первый случай за последние пять месяцев, когда наблюдается снижение объема поставок автомобилей из Китая.

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