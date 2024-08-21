Jetour Dashing: тестирование на стойкость к перегреву нового китайского кроссовера

Эксперт из журнала "За рулём" обнаружил необычную особенность автомобиля Jetour Dashing, с которой пришлось столкнуться в этот жаркий сезон. По мнению специалиста, при 30-градусной жаре обнаружилась деформация креплений подсветки у динамика в верхней части передней панели кроссовера из-за воздействия солнечных лучей.

Эксперт отметил, что такого поведения у современных автомобилей под солнцем он давно не встречал. По его воспоминаниям, что-то подобное было замечено ранее у Ford Mondeo пятого поколения.

Фото: Carsweek.ru

Чтобы избежать подобного недостатка, специалист рекомендует автопроизводителю усилить пластиковую панель добавлением жестких ребер или установкой дополнительного крепления. Также следует провести дополнительные испытания конструкции на стойкость к перегреву, утверждает автоэксперт Александр Виноградов.

Ранее стало известно, что в Китае был представлен обновленный кроссовер Jetour X70, доступный по цене от 1,33 млн рублей.