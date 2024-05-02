Hyundai Santa Fe адаптирован под потребности китайского рынка

Прототип нового Santa Fe был показан на Пекинском автосалоне

Под капотом китайской версии Santa Fe будет установлен 2,0-литровый турбированный двигатель, работающий с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним или полным приводом. Такой выбор обеспечивает клиентам оптимальные параметры для подбора автомобиля.

В отличие от корейских и американских моделей с 2,5-литровым двигателем, китайская версия оснащается 2,0-литровым агрегатом для соответствия местным требованиям к налогам.

Хотя подробности о двигателе пока не разглашаются, ожидается, что это будет турбированный двигатель G4KH, развивающий мощность 230 л.с. и крутящий момент 353 Нм.

Hyundai продолжает стремиться удовлетворить запросы китайских потребителей, предлагая настраиваемые варианты интерьера для Santa Fe. Покупатели смогут выбирать конфигурацию для пяти, шести или семи пассажиров.

Хотя пока нет официальных изображений интерьера, предполагается, что китайская версия будет отличаться незначительными дизайнерскими изменениями.

Новинка планируется выйти на рынок в августе текущего года. В начале продаж будут доступны обычные варианты, в то время как гибридные и внедорожные версии пока не анонсированы. Однако аналитики предполагают, что Hyundai может расширить модельный ряд, представив эти вариации в будущем.

Подготавливаясь к запуску новой модели Santa Fe, Hyundai предлагает потребителям в Китае выгодные скидки на текущее поколение автомобиля. Цены на нынешний Santa Fe со скидками составляют от 163 000 до 230 000 юаней, снижаясь до 20 процентов.