Hyundai Alcazar скрывается под обликом Santa Fe.

Обновленный кроссовер Hyundai Alcazar для индийского авторынка претерпел значительные изменения, вдохновленные дизайном нового Hyundai Santa Fe пятого поколения. Главное изменение затронуло головную оптику, передний бампер и радиаторную решетку автомобиля.
Кроме того, задняя часть кузова также претерпела некоторые изменения, а колесные диски нового дизайна (диаметром 17 или 18 дюймов) добавили свежести облику кроссовера. Однако внешний вид салона обновленного автомобиля пока остается загадкой.
Hyundai Alcazar предлагает места для 6 или 7 пассажиров. В линейке двигателей произошли изменения. Комплектация включает в себя 1,5-литровый 160-сильный бензиновый турбомотор, который может работать с механической коробкой передач или с автоматизированной трансмиссией, а также 1,5-литровый 115-сильный турбодизель, доступный с ручной коробкой передач или 6-ступенчатым автоматом.
Полный привод не предусмотрен для этой модели. Начало продаж обновленного Hyundai Alcazar запланировано на сентябрь.
Ранее стало известно, что после обновления цена южнокорейского пикапа Hyundai Santa Cruz увеличилась на 1600 долларов.