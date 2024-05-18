Haval H9 уже доступен у дилера в России. Появится в продаже летом.

Новое поколение внедорожника Haval H9 представлено на фотографиях. Автомобиль выглядит внушительно благодаря черному кузову с крупными порогами, облегчающими посадку в салон. Этот дизайн ранее не встречался у машин этой марки.

Лицевая часть автомобиля украшена буквенным логотипом и фирменной круглой оптикой в стиле Dargo и Raptor. На задней части присутствует распашная дверь багажника, бокс для хранения вещей и аккуратный стеклоочиститель, который может быть заменен на запасное колесо. Автомобиль оснащен покрышками Giti GitiXross HT71.

Салон автомобиля на фотографиях выполнен в коричневой цветовой гамме, аналогичной презентационному внедорожнику в Пекине. Haval H9 имеет длину почти пять метров и колесную базу 2,85 метра. Внутреннее пространство может быть организовано для пяти или семи пассажиров.

Касаясь технических характеристик, покупателям предлагается выбор между 2-литровым 224-сильным турбированным бензиновым двигателем с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач или 186-сильным дизелем объемом два литра, который работает в паре с 9-ступенчатой АКПП.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее на портале сообщалось о том, что гибридный Haval Jolion с отличным дизайном сначала будет представлен на рынке Новой Зеландии.