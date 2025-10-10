Электрический седан Volkswagen Yuzhong 07 выходит на рынок: известные характеристики и цены

Volkswagen продолжает активное расширение ассортимента электромобилей на мировом рынке. Дочернее предприятие Volkswagen Anhui, работающее в партнерстве с SAIC, недавно завершило подачу документов на регистрацию новой модели Yuzhong 07 в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая. Этот автомобиль позиционируется как полностью электрический седан и отражает стратегию концерна по развитию экологически чистого транспорта в регионе.

Азиатский рынок демонстрирует устойчивый рост спроса на электрические автомобили, и Volkswagen оперативно реагирует на эти изменения, внедряя современные технологии и сочетая немецкое качество с локальными инновациями. Для поклонников марки появление Yuzhong 07 означает расширение модельного ряда и возможность выбора среди современных электромобилей, способных конкурировать с традиционными машинами.

Технические детали Yuzhong 07: размеры, мощность и батарея

Новый электроседан Yuzhong 07 отличается внушительными параметрами для своего класса. Длина кузова составляет 4853 миллиметра, ширина – 1852 миллиметра, высота – 1566 миллиметров. Колесная база модели, влияющая на комфорт и управляемость, равна 2826 миллиметрам.

Автомобиль комплектуется электродвигателем EEK с максимальной мощностью 170 киловатт. Такой показатель обеспечивает уверенную динамику и оптимальные характеристики для передвижения в городских условиях. За питание системы отвечает литий-железо-фосфатная батарея производства Guoxuan High-Tech, известная своей безопасностью и долговечностью. Благодаря этим особенностям Yuzhong 07 подходит как для семейных поездок, так и для ежедневной эксплуатации, подчеркивая приверженность Volkswagen инновациям и практичности.

Сравнение с Yuzhong 06: размеры, цены и комплектации

Для оценки позиции Yuzhong 07 в линейке стоит вспомнить о модели Yuzhong 06, которая дебютировала на рынке в апреле текущего года. Yuzhong 06 чуть компактнее по сравнению с новинкой: длина составляет 4663 миллиметра, ширина – 1860 миллиметров, высота – 1610 миллиметров, а колесная база – 2766 миллиметров.

Таким образом, Yuzhong 07 превосходит предшественника по габаритам, что положительно сказывается на внутреннем пространстве салона. Yuzhong 06 выпускается в четырех вариантах – Pure, Pro, Ultra и Max, а рекомендованные цены на модель начинаются от 2,1 млн рублей. В рамках промоакции "одной цены" стоимость автомобиля может снизиться до 1,7 млн рублей, что делает электрокар доступнее для покупателей.

Это сравнение наглядно иллюстрирует эволюцию продуктовой линейки Volkswagen Anhui и стремление компании удовлетворить запросы рынка электроседанов. В условиях растущей популярности электромобилей подобные новинки укрепляют позиции бренда в Китае.

Ранее сообщалось, что Volkswagen сокращает штат на 200 сотрудников и корректирует стратегию для вывода на рынок более доступных электромобилей.

Источник: ithome.com. Фото: ithome.com.