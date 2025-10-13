Внедорожник LADA Niva Legend получит новый двигатель в середине 2026 года

Внедорожник российского производства LADA Niva Legend готовится к обновлению: модель получит новый двигатель ориентировочно в середине следующего года. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на заявление руководителя продуктового маркетинга компании АВТОВАЗ Сергей Корниенко.

По имеющейся информации, автомобиль будет оснащён новым 8-клапанным мотором объёмом 1,8 литра с мощностью 90 л.с. Этот двигатель придёт на смену существующему 1,7-литровому агрегату. Представитель автопроизводителя также подчеркнул, что прежний мотор прекратит своё использование. Кроме того, ожидаются и иные обновления модели, однако подробности пока не раскрываются.

Стоит напомнить, что летом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) был представлен обновлённый вариант LADA Niva Travel, получивший новый 1,8-литровый мотор. Старт его серийного выпуска намечен на четвёртый квартал 2025 года.