Dacia Sandero 2026: «секрет 1590 км пробега» — доступная новинка, превзошедшая ожидания

Dacia впервые официально представила новое поколение Sandero, премьера которого состоится в 2026 году. Эта популярная модель, сохраняющая лидерство по продажам среди частных покупателей в Испании, получила масштабное обновление, призванное усилить конкурентные преимущества бренда на фоне растущего давления со стороны китайских автопроизводителей.

Дизайн: новая фирменная стилистика Sandero

Экстерьер Sandero претерпел заметные изменения. Автомобиль стал первой моделью Dacia, оснащённой световой подписью в виде перевёрнутой буквы "Y" — фирменный элемент реализован с помощью светодиодных фар, что придаёт машине современный и выразительный вид. Решётка радиатора теперь украшена пиксельным рисунком, а передний и задний бамперы стали массивнее. В зависимости от комплектации для Sandero предлагаются новые варианты колёсных дисков и антенна, выполненная в форме "плавника". Задние фонари также получили пиксельный дизайн. Для модификации Stepway производитель предусмотрел защитные элементы из переработанного пластика, что подчёркивает экологическую направленность бренда.

Интерьер: больше цифровых решений и комфорта

Внутреннее пространство Sandero преобразилось и стало заметно более технологичным. В центре теперь установлен крупный 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, поддерживающий Android Auto и Apple CarPlay для удобной интеграции со смартфонами. Водителю доступна 7-дюймовая цифровая приборная панель. Впервые в этой модели появилась возможность беспроводной зарядки мобильных устройств. Качество материалов отделки улучшилось, а органы управления и рулевое колесо стали более эргономичными. Среди новых опций — адаптивные фары дальнего света, система кругового обзора с камерами для удобства парковки и электрорегулировка зеркал.

Безопасность: современные системы для защиты всех на дороге

Dacia уделила особое внимание безопасности. Новый Sandero оснащён системой экстренного торможения, способной распознавать не только автомобили, но и пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов. Кроме того, в перечне опций появилась система мониторинга усталости водителя, которая предупреждает о необходимости сделать перерыв в пути. Эти функции значительно повышают уровень защиты как водителя и пассажиров, так и других участников дорожного движения.

Двигатели: увеличенная мощность и запас хода до 1590 км

Доработки коснулись и технической части. Базовый бензиновый двигатель 1.0 TCe теперь развивает 100 лошадиных сил. Топовая версия ECO-G работает на сжиженном газе, её мощность составляет 120 сил, а впервые для этой модификации стала доступна автоматическая коробка передач. Объём газового баллона увеличен, что позволяет обычному Sandero проезжать до 1590 км без дозаправки, а модификации Stepway — до 1480 км. Такие показатели делают модель одной из самых экономичных и автономных в своём классе.

Дата выхода и стоимость: старт продаж в 2026 году

Начало продаж третьего поколения Dacia Sandero запланировано на первую половину 2026 года. Официальные цены пока не объявлены, однако ожидается небольшое увеличение стоимости по сравнению с предшественником из-за внедрения новых технологий, улучшения дизайна и расширения функциональности газовой версии. Все улучшения делают Sandero претендентом на лидерство в сегменте среди доступных автомобилей.

Ранее сообщалось, что Dacia также представила электрокар Hipster 2026, который компания называет самым прагматичным автомобилем будущего.

Источник: Dacia. Фото предоставлены компанией.