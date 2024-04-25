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Chery Tiggo 8 впервые показали на «живых» фотографиях из Пекина

На международном автосалоне в Пекине появился новый автомобиль - китайский кроссовер Chery Tiggo 8, который скоро будет доступен на российском рынке. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».
РедакцияР
Редакция
25.04.2024, 11:02
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Фото: Carsweek.ru

На международном автосалоне в Пекине появился новый автомобиль - китайский кроссовер Chery Tiggo 8, который скоро будет доступен на российском рынке. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Пока нет точной информации о датах начала продаж в России, однако компания Chery подтвердила, что запуск модели состоится не ранее следующего года.

Специалисты предполагают, что автомобилю на российском рынке может быть дано имя с приставкой «Pro». Это один из вариантов, который не исключен.

Новинка, представленная в Пекине, отличается интересными деталями внешнего дизайна, такими как новая радиаторная решетка, стильная плавающая крыша, уникальные бамперы и оригинальная выштамповка по бокам.
Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее на Пекинском мотор-шоу был представлен Chery iCar 03T с более внедорожным дизайном и улучшенными характеристиками.

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