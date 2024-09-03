Цена на новый BMW X3 M Competition была объявлена в России

Один из дилеров Краснодара рад предложить своим клиентам возможность стать обладателями нового кроссовера BMW X3 M. Этот автомобиль является обновленным вариантом первого поколения в исполнении Competition. Цена на эту модель составляет 12,7 миллиона рублей по данным издания Autonews.

Автомобиль оснащен 3-литровым 510-сильным бензиновым двигателем, который работает в паре с полным приводом и автоматической коробкой передач.

Первую презентацию обновленного BMW X3 M провели в 2021 году. Тогда мощность двигателя составляла 480 лошадиных сил. Для версии Competition удалось увеличить этот показатель до 510 л.с.

Аналогичные кроссоверы также доступны у дилеров в Москве и Санкт-Петербурге, однако их цена выше, чем у автомобилей в Краснодаре.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что на российском рынке уже доступны для покупки новые кроссоверы BMW X7 и X5.