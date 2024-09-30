Главная Новости Новые опции Bestune T90 в России будет представлен в трех комплектациях
Новости

Bestune T90 в России будет представлен в трех комплектациях

Новый китайский кроссовер Bestune T90 поступит в продажу в России в трех комплектациях. Пока нет информации о ценах, но известно, что этот автомобиль станет флагманом марки на российском рынке. Автомобиль построен на улучшенной платформе FMA-A2.
А
Антон Звонкий
30.09.2024, 11:41·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Новый китайский кроссовер Bestune T90 поступит в продажу в России в трех комплектациях. Пока нет информации о ценах, но известно, что этот автомобиль станет флагманом марки на российском рынке.

Автомобиль построен на улучшенной платформе FMA-A2. Его длина составляет 4718 мм, а колесная база - 2772 мм. Пока нет подробностей о технических характеристиках кроссовера.

На белорусском рынке предлагается версия кроссовера с 1,5-литровым турбомотором мощностью 179 лошадиных сил. Также доступен вариант с двигателем объемом два литра и мощностью 252 лошадиные силы. Мотор объемом 1,5 литра работает с 7-ступенчатой коробкой передач, в то время как для более мощного двигателя предусмотрена 8-ступенчатая АКПП.

В салоне автомобиля можно найти панель приборов с 8-дюймовым дисплеем, головное отображение, двухзонный климат-контроль, передние сиденья с подогревом и многое другое.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее китайские водители высказали свое мнение о преимуществах и недостатках кроссовера FAW Bestune T90, который скоро появится в продаже в России.

Источник

Новые опции (74)Получит (23)Комплектации (11)Комплектация (18)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация