Bestune T90 в России будет представлен в трех комплектациях

Новый китайский кроссовер Bestune T90 поступит в продажу в России в трех комплектациях. Пока нет информации о ценах, но известно, что этот автомобиль станет флагманом марки на российском рынке.

Автомобиль построен на улучшенной платформе FMA-A2. Его длина составляет 4718 мм, а колесная база - 2772 мм. Пока нет подробностей о технических характеристиках кроссовера.

На белорусском рынке предлагается версия кроссовера с 1,5-литровым турбомотором мощностью 179 лошадиных сил. Также доступен вариант с двигателем объемом два литра и мощностью 252 лошадиные силы. Мотор объемом 1,5 литра работает с 7-ступенчатой коробкой передач, в то время как для более мощного двигателя предусмотрена 8-ступенчатая АКПП.

В салоне автомобиля можно найти панель приборов с 8-дюймовым дисплеем, головное отображение, двухзонный климат-контроль, передние сиденья с подогревом и многое другое.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее китайские водители высказали свое мнение о преимуществах и недостатках кроссовера FAW Bestune T90, который скоро появится в продаже в России.