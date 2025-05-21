Кузов нового автомобиля Lada Iskra вызвал восхищение своим качеством защиты

При выборе автомобиля многие россияне обращают внимание на стойкость кузова к коррозии. Новое недорогое семейство Lada Iskra пока считается «темной лошадкой» российского авторынка, однако интересные подробности время от времени появляются в Сети. С помощью толщиномера удалось выяснить степень защиты новой «Искры» от ржавчины. Результатами делится портал 32cars.

Оказалось, что почти весь наружный контур кузова вазовской новинки оцинкован. Такое защитное покрытие есть на стойках, порогах, дверях, передних и задних крыльях, а также на капоте и моторном щите. Многие владельцы «Грант» в свое время поднимали панику по поводу ржавчины и натертостей под задней саблей. С «Искрой» таких проблем возникнуть не должно.

Для изготовления внутренней части дверей, крыши и багажной дверцы автовазовцы выбрали неоцинкованный металл. Также без цинка оставили багажное отделение и чашки подвески. Днище автомобиля обработали приличным слоем антигравия (около 300 мкм), сам же металл здесь обычный.

Если сравнивать с «Вестой», которая располагается на ступеньку выше «Искры», то уровень защиты от ржавчины у двух моделей почти одинаковый. Самая заметная разница в том, что у «Весты» антигравий толще (600–700 мкм), по цинковому слою отличий почти нет. С «Грантой» же различия куда заметнее: у этой модели оцинковка крайне точечная.

Выходит, что по уровню защиты от коррозии Lada Iskra максимально приблизилась к флагманской «Весте». При этом ценник на семейство обещают бюджетный. По предварительным данным, прайсы на седан окажутся в диапазоне от 1,2 до 1,6 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

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Фото: Drom