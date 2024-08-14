Первые изображения нового автодома от Tesla были представлены

Ещё в 2016 году компания Tesla обещала представить полноценный кемпер для путешествий в своем модельном ряду. Однако пока что это осталось лишь на уровне заявлений. Несмотря на это, независимые дизайнеры продолжают активно работать над этой идеей.

Один из самых свежих рендеров возможного автодома под брендом Tesla Van был представлен немецким художником Домиником Бринкманном. Внешне кемпер напоминает грузовик Tesla Semi - именно он послужил образцом для цифровой концепции автодома. Хотя снаружи он больше напоминает пассажирский фургон, внутреннее пространство организовано по-новому: с постельными местами по бокам.

По задумке автора, такой автодом от Tesla мог бы проехать до 675 километров на одном заряде, разгоняясь до 160 км/ч, а до 100 км/ч ускоряясь за 7,1 секунды.

Что касается трансмиссии, автодом рассматривается с одним или двумя электромоторами.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что электрический внедорожник Tesla Model Y признан самым продаваемым автомобилем в мире, опередив японского лидера — Toyota Corolla.