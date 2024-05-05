Первые изображения нового «Ауруса» Путина появились

Журналист Павел Зарубин представил обновленный автомобиль Aurus, который будет задействован на инаугурации президента РФ 7 мая.

Переделанный «Аурус» впервые был показан публике, и ключевым изменением стал пересмотр дизайна. Сравнив новую модель с автомобилем 2018 года, можно заметить обновленные передние фары, новый бампер, измененный капот и переделанные крылья. Об этих изменениях внешности рассказал генеральный директор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров.

Российские дизайнеры работали над обликом автомобиля после рестайлинга, продолжая традицию первоначальной модели.

Федор Назаров также подчеркнул, что 90% электроники нового «Ауруса» было спроектировано и изготовлено в НАМИ. Это свидетельствует о значительном уровне импортозамещения в обновленной версии автомобиля.

Ранее было объявлено, что российский производитель роскошных автомобилей Aurus выпустит мотоцикл Merlon, который будет использоваться в сопровождении президента РФ.