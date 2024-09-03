Удивительный новый Audi Q5: четвертый стоп-сигнал вызывает восхищение.

Дополнительный стоп-сигнал на Audi Q5 установлен по-новому - в нижней части заднего спойлера на стекле задней двери. Широкая полоса света призвана повысить видимость для заезжающих слишком близко, заставляя следующих за Q5 водителей оставаться на безопасном расстоянии.

На разных рынках новая система стоп-сигналов подчеркивает индивидуальность. Версия для Европы интегрируется в освещение заднего спойлера, в то время как американская модель выбирает немного другой подход - проецирует слово «Quattro» на заднее стекло. Это различие обусловлено правилами Европы, запрещающими использовать логотипы из-за рекламы.

Audi Q5 2025 обеспечен настраиваемыми светодиодными фарами, предлагая до восьми световых сигнатур в зависимости от уровня комплектации. Сзади цифровые задние OLED-фонари позволяют дополнительную персонализацию и могут предупреждать следующих за автомобилем водителей о возможных опасностях.

Фото: Carsweek.ru

Хотя некоторые могут считать новые световые приборы более стильными, чем полезными, они вносят важное дополнение к безопасным функциям автомобиля.

Фото: Carsweek.ru

Audi избежала недочетов, присущих дизайну некоторых конкурентов, например, низко расположенных поворотников на некоторых моделях Hyundai и Kia. Это, сделанное из соображений стиля, иногда может ухудшить обзорность.

Знакомьтесь с обновленным Audi Q5 2025, который порадует обновленным дизайном, инновациями в интерьере и мощными двигателями.